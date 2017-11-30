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شاهد بالفيديو.. العالمي أدريان برودي علي الريد كارت

شاهد بالفيديو.. العالمي أدريان برودي علي الريد كارت
القاهرة(صدى):

وصل النجم العالمي ” أدريان برودي ” لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي ، لدورته ال 39 ، منذ قليل .

حصد أدريان علي العديد من الجوائز، وأبرزها جائزة الأوسكار عن دوره في الفيلم الدرامي ” عازف البيانو ” الذي تم أنتاجه عام 2002 ، وكان الفيلم من إخراج رومان بولانيسي وتأليف رونالد هاورد ، كما حصل عي جائزة ” سيزر ” عام 2002 كأفضل ممثل عن دوره لنفس الفيلم ، ومن المؤكد أن أهم أعماله الفنية فيلم ” كينج جونج ” عام 2005 و ” براديتور ” عام 2010.

ويذكر أن هيلاري سوانك ونيكولاس كيدج يحضرون مهرجان القاهرة السينمائي وتجولا في رحلة إلي الأهرامات صباح اليوم، قبل بدأ ختام المهرجان .

ويحمل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 39 شعار «سحر السينما علي أرض الحضارة»، ويذكر أن المهرجان واحدًا من أهم 10 مهرجانات في العالم .


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