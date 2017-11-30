بالفيديو.. مبتعث يترك شهادته الأمريكية ويعمل في مطعم شهير
اتجه المبتعث الشاب، يوسف المطيري، للعمل في مجال الفندقة، وتحديدا في المطاعم، حتى وصل إلى مساعد مدير مطعم في فندق 5 نجوم بالرياض، تاركا شهادته التي حصل عليها من أمريكا في نظم المعلومات وراء ظهره.
كان المبتعث يدرس في الخارج على نفقته الخاصة الإدارة ونظم المعلومات، بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتوقف عند الدراسة، بل عمل في مطاعم متعددة بالجامعة وخارجها، ليشبع هوايته بهذا العمل الذي يحبه، وأيضا لتحقيق عوائد مادية تساعده في مصروفاته ودراسته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39028 ] نشر منذ 43 دقيقة
موفق خير ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 34 دقيقة
نصيحه يا بو سعيد .. اشتغل لحسابك