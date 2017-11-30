بالفيديو.. مبتعث يترك شهادته الأمريكية ويعمل في مطعم شهير

علي القحطاني(صدى):

اتجه المبتعث الشاب، يوسف المطيري، للعمل في مجال الفندقة، وتحديدا في المطاعم، حتى وصل إلى مساعد مدير مطعم في فندق 5 نجوم بالرياض، تاركا شهادته التي حصل عليها من أمريكا في نظم المعلومات وراء ظهره.

كان المبتعث يدرس في الخارج على نفقته الخاصة الإدارة ونظم المعلومات، بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتوقف عند الدراسة، بل عمل في مطاعم متعددة بالجامعة وخارجها، ليشبع هوايته بهذا العمل الذي يحبه، وأيضا لتحقيق عوائد مادية تساعده في مصروفاته ودراسته.