ما لا تعرفه عن مايك بومبيو البديل المحتمل لوزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن(صدى):

كشفت صحف أمريكية أن البيت الأبيض ينوي استبدال وزير الخارجية تيلرسون ، برئيس الأستخبارات الأمريكية مايك بومبيو ، ولكن مازال تيلرسون يمارس سلطاته حتي الآن .

معلومات هامة لا تعرفها عن مايك بومبيو :-

يُعرف عن مايك بومبيو رئيس الأستخبارت العسكرية الأمريكية الذي يبلغ من العمر 35 عاماً ، أنه كان يعمل بالجيش الأمريكي ، ثم أشتغل في مجال القانون ، وبعدها أنتقل لمجال الأستثمار وأنشا شركته الخاصة في المجال الفضائي ، وتم تعيينه علي يد ترامب رئيس الأستخبارات في يناير 2017 بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه .

الجدير بالذكر أن بومبيو كان داعماً لمواقف الأقليات الدينية والعرقية منها ، وخاصاً مع المسلمين ، ورافضاً للأتفاق النووي مع دولة إيران .

وحصل بومبيو علي عضوية بمجلس النواب الأمريكي عن ولاية كانساس من العام 2011 وحتى 2017، وعضوية في حركة حزب الشاي داخل الحزب الجمهوري، وعضوية باللجنة الوطنية للحزب.

وخلال فترة حكمه سافر بومبيو الي المملكة العربية السعودية وكرم ولي العهد محمد بن نايف آل سعود بميدالية ” جورج تينيت ” من وكالة المخابرات المركزية ، وهذا لتوطيد العلاقات بين المملكة والولايات لمتحدة.