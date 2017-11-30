” ترامب ” العلاقة بين البحرين والولايات المتحدة مستمرة وستتحسن

واشنطن(صدى):

ألتقي الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مع ولي عهد البحرين ” الأمير سلمان بن حمد ” ، اليوم الخميس ، في البيت الأبيض ليتناقشا في العلاقة بين البلدين وتوطيد الأستثمار بينهم .

وقال ترامب أثناء حديثه معه في ” البيت الأبيض ” ، ” أن الولايات المتحدة والبحرين يتمتعوا بعلاقة قديمة جيدة وستتحسن ” ،مؤكداً أن العلاقة الأقتصادية بينهم مستمرة والبحرين تشتري الكثير من الولايات المتحدة ” .

وأضاف ولي العهد ” سلمان ” أن شعوب البلدين يستفادوا من العلاقة بين واشنطن والمنامة .