” أوبك ” تعلن تمديد خفض الإنتاج

متابعات(صدى):

قررت منظمة البلدان المصدرة للنفط ” أوبك ” ومنتجون اخرون من خارج المنظمة تمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2018، لكنهم لمحوا في الوقت ذاته إلى أنهم قد يعيدون النظر في الاتفاق عندما يجتمعون مجددا في يونيو المقبل في مؤتمرهم نصف السنوي.

وجاء هذا الاعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس منظمة ” أوبك ” وزير الطاقة خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في اعقاب يوم واحد من المشاورات بين وزراء وممثلي الدول ال24 الاعضاء في اتفاق فيينا لخفض الانتاج.

وبهذا الاعلان سيتم تمديد الاتفاق الذي ينتهي العمل به في مارس المقبل لمدة 9 أشهر إضافية حيث يأمل المنتجون في ان يساهم هذا التمديد في كبح تقلبات سعر الخام في المدى القريب.

يذكر ان تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بدأ في مطلع 2017 وساعد في خفض وفرة المعروض العالمي من النفط إلى النصف لكن المخزونات بقيت عند أعلى من متوسطها لخمسة أعوام بمقدار 140 مليون برميل وفقا لما ذكرته ” أوبك ” .