النيابة العامة: جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك الحرمات من الحرابة

علي القحطاني(صدى):

أكدت النيابة العامة أن جرائم الخطف والسطو، بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة تعتبر من الحرابة، وفقاً لقرار هيئة كبار العلماء.

وكتبت النيابة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33).

قرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11 ” .