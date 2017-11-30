  • الخميس 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أبا الخيل: ماضون في تطبيق قرار التوطين على نشاط الذهب

أبا الخيل: ماضون في تطبيق قرار التوطين على نشاط الذهب

أبا الخيل: ماضون في تطبيق قرار التوطين على نشاط الذهب
سالم المطيري(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها قامت بـ76 زيارة تفتيشية بمنطقتي القصيم وجازان؛ لمتابعة قرار التوطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية ونظام الإقامة.

تأتي هذه الجولات ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” لضبط مخالفي نظم الإقامة والعمل، حيث كشفت عن ضبط مجموعة من مخالفات سوق العمل.

منا جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، قبل قليل، في مداخلة هاتفية في برنامج المرصد، أن الوزارة ماضية في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات ابتداء من الأحد.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة

إلى الأمام إلى الامام …. المهم لاتغرزون… او تنبشرون.. او تنسمون

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 29 دقيقة

عزالله كفراتهم رايحه فيها يانجر وياكثر بنشرتهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *