إسرائيل تقصف عدة مواقع في غزة بـ 4 صواريخ

غزة(صدى):

قصفت الطائرات الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عدة مواقع في قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي بصاروخين موقعًا قرب سوق غزة المركزي للسيارات جنوب شرق المدينة، كما قصفت طائرة من نوع ” إف 16 ” ، موقعا غرب مدينة ” خان يونس ” بصاروخين.

وأدى القصف إلى تدمير المواقع التي تم قصفها بشكل كامل، وكان جيش الاحتلال زعم أن قذائف أطلقت من شمال قطاع غزة، سقطت داخل إحدى المستوطنات المحاذية لحدود القطاع.