بالصور.. خالد بن الوليد الابتدائية تحتفل باليوم العالمي للجودة

تركي السالم(صدى):

احتفلت مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجازان بمناسبة اليوم العالمي للجودة لعام 2017؛ الذي جاء تحت شعار ” جودة القيادة المدرسية تصنع الفرق ” ، والذي يأتي في 29 من نوفمبر من كل عام .

وأوضح قائد المدرسة عبدالقادر محمد مصطفى في الكلمة التي القاها في الحفل، أن الهدف من الاحتفاء بهذا الحدث العالمي هو نشر ثقافة الجودة في البيئة المدرسية و تكريم المتميزين في الأداء .

وتضمن الحفل المقام بهذه المناسبة تكريم المعلمين والإداريين الذين لم يسجل عليهم غياب خلال شهر صفر والمتميزين بالحضور المبكر، وتكريم افضل فصل ورائدهم المعلم يحيى صديق، ومنح شهادة التميز للمعلمين بدر بيضي و فيصل صعابي، وتكريم رائد الصف الثاني المعلم يحيى صديق لطلابه المتميزين.

فيما قدم منسوبو المدرسة من معلمين وإداريين هدية تذكارية لقائد المدرسة نظير جهودهم المضنية لتوفير متطلبات العمل اليومي وسعيه الحثيث لتذليل الصعاب التي تعتري سير العملية التعليمية ولحسن تعامله من أجل توفير الجو الدراسي الملائم الأمر الذي جعل قائد المدرسة متميزاً في القيادة .