رئيس بوليفيا يقف في وجه تهديدات أمريكا

سوكري(صدى):

صرح الرئيس البوليفي إيفو موراليس، اليوم الخميس، بأنه سيترشح لانتخابات الرئاسة عام 2019، في وجه التهديد من قبل الولايات المتحدة التي طالبته بالامتناع عن الترشح.

وستكون هذه المرة، هي المرة الرابعة على التوالي للرئيس البوليفي في ترشحه للرئاسة الأمريكية، وحيث سمحت المحكمة الدستورية في بوليفيا لموراليس بالترشح للرئاسة، على الرغم من نتائج الاستفتاء حول هذه المسألة، الذي جرى في عام 2016، والذي عارضت غالبية المشاركين فيه ترشح موراليس لفترة رئاسية جديدة.