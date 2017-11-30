اشتعال نار في إحدى الغرف بمركز تجاري بجدة

نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغًا باشتعال النار في إحدى الغرف بمركز تجاري في حي الحمدانية بجد، بسبب زيادة أحمال على مولد كهربائي.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث، والتي أفادت أنه لا يوجد إصابات حتي الان.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” حريق إحدى الغرف بمركز تجاري بجدة، حي الحمدانية بسبب زيادة أحمال على مولد كهربائي. لايوجد إصابات. باشرت الجهات ذات الإختصاص ” .