بالصور.. عمارة تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى بمصر

القاهرة(صدى):

أثارت صور عمارة عجيبة بمحافظة الشرقية بمصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى ،فى مزيد من السخرية على المبنى التى أنشئ على مساحة تبلغ 40 سنتيمتر .

كما قال أحد مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ” أن السلم وضع فى منتصف الجدار ،فى الجزء المنخفض من البناء ،كي يصعد منه إلي الدور العلوى ،بل أنه وضع أبواب محلات أستعدادا للمستقبل .

وأوضح ان هذا المبنى صممه أحد أساتذة هندسة الكهرباء بالجامعة الأمريكية ، وقد أوضح أن المبنى يقع فى كفر الحمام بمركز الزقازق .