بالصور.. عمارة تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى بمصر
أثارت صور عمارة عجيبة بمحافظة الشرقية بمصر جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى ،فى مزيد من السخرية على المبنى التى أنشئ على مساحة تبلغ 40 سنتيمتر .
كما قال أحد مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى ” فيسبوك ” أن السلم وضع فى منتصف الجدار ،فى الجزء المنخفض من البناء ،كي يصعد منه إلي الدور العلوى ،بل أنه وضع أبواب محلات أستعدادا للمستقبل .
وأوضح ان هذا المبنى صممه أحد أساتذة هندسة الكهرباء بالجامعة الأمريكية ، وقد أوضح أن المبنى يقع فى كفر الحمام بمركز الزقازق .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39000 ] نشر منذ 6 دقائق
40 سم ,, وإلا 40 م ,, انتم متأكدين ؟؟