الجيش اليمني يفشل محاولة تقدم للحوثين غربي مأرب

فهمي محمد(صدى):

نجح الجيش اليمني، في إفشال محاولة تقدم لميليشيا الحوثي وصالح إلى مواقع تحت سيطرته في جبهة هيلان في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر في الجيش اليمني، إن قوات الجيش صدت محاولات تسلل للميليشيا إلى مواقع في الجبهة وأجبرت المتسللين على الفرار، مشيرًا أن الجيش شن قصفًا مدفعيًا استهدف أهدافاً للميليشيا غرب جبهة هيلان ومواقع الميليشيا غرب تبة المطار في صرواح.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي غارة استهدفت موقعاً للميليشيا الانقلابية في جبل العجرمة جنوب صرواح وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.