الباطن يخطف الفوز من الفيصلي بهدف

نواف السالم(صدى):

نجح الباطن في التغلب على مستضيفه الفيصلي بهدف يتيم في اللقاء الذي جمع الفريقان على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل فريق الفيصلي كالاتي: مصطفى ملائكة، سلطان الغنام، إيغور روسي، عمر عبدالعزيز، وسام السويد، لويز غوستافو، منصور حمزي، إسلام سراج، محمد أبو سبعان، سعيد الربيعي، خالم هايلاند.

فيما ضمت تشكيلة فريق الباطن :مزيد العنزي ، سلطان مسرحي ، لويز باولو ، مهنا العنزي ، بندر المطيري ، عبدالملك الشمري ، ماجد عمر ، عبدالله الجوعي ، جونثان كونسي ، مصعب العتيبي ، ادينسون لويس .

ومع انطلاقة الشوط الأول فأجا الباطن مستضيفه الفيصلي بهدف سريع ترجمه جونثان كونسي في الدقيقة 5 ليحاول بعد ذلك الفيصلي من زيادة النواحي الهجومي من اجل تعديل النتيجة وسط اعتماد بطناوي على الهجمات المرتده ولكن كل تلك المحاولات الفيصلاوي لم تجد الطريق للوصول لشباك مزيد فريح .

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين تعرض مصعب العتيبي، إلى إصابة منعته من اكمال اللقاء ليحل عبدالمجيد المطيري بديلاً عنه .

وفي الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه كثيراً حيث توالت الهجمات بين الفريقين حيث لاحت للفيصلي فرصة معادلة النتيجه في الدقيقه 64 الا ان المدافع ابعدها عن مرماه وسط احتجاج فيصلاوي على اعتبار انه اخرج الكرة بيده قبل ان تصل للشباك بعد تسديدة مندش القويه .