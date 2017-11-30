نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك يتجولان في أهرامات الجيزة

أماني الغامدي(صدى):

زار النجم العالمي نيكولاس كيدج برفقة النجمة العالمية هيلاري سوانك، اليوم الخميس، أهرامات الجيزة ، وقامو بألتقاط صور تذكارية لهم ، قبل حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي .

ونشرت صفحة مهرجان القاهرة السينمائى صور لهم، وعلقت على الصور قائلة : ” هيلارى سوانك ونيكولاس كيدج قاموا بزيارة اهرامات الجيزة اليوم، ومتوقع حضورهم حفل ختام المهرجان في خلال ساعات ” .

ولفتت صفحة المهرجان إلي أعجاب كيدج وسوانك بعظمة الأهرامات وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية .