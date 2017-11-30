  • الخميس 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك يتجولان في أهرامات الجيزة

نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك يتجولان في أهرامات الجيزة

نيكولاس كيدج وهيلاري سوانك يتجولان في أهرامات الجيزة
أماني الغامدي(صدى):

زار النجم العالمي نيكولاس كيدج برفقة النجمة العالمية هيلاري سوانك، اليوم الخميس، أهرامات الجيزة ، وقامو بألتقاط صور تذكارية لهم ، قبل حضور ختام مهرجان القاهرة السينمائي .

ونشرت صفحة مهرجان القاهرة السينمائى صور لهم، وعلقت على الصور قائلة : ” هيلارى سوانك ونيكولاس كيدج قاموا بزيارة اهرامات الجيزة اليوم، ومتوقع حضورهم حفل ختام المهرجان في خلال ساعات ” .

ولفتت صفحة المهرجان إلي أعجاب كيدج وسوانك بعظمة الأهرامات وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما الأثرية .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *