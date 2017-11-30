منسوبي ولادة مكة يباركون للدكتور ” سدايو ” لتمديد تكليفه للسنة الرابعة على التوالي

حسين العلي(صدى):

أصدر المدير العام للشئون الصحية بمنطقة بمكة المكرمة الدكتور / مصطفى بن جميل بلجون قرارًا بتمديد تكليف الدكتور أنس عبدالحميد سدايو مديرًا لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة لمدة عام اعتباراً من 1439/3/13هـ.

وعبّر الدكتور ” سدايو ” عن خالص الشكر وعظيم التقدير لمدير عام الشؤون الصحيةبمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون على هذه الثقة الغالية التي ستكون بعون الله دعمًا لتحمل المسؤولية في سبيل الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على حمل الأمانة في هذا الصرح الطبي.

مؤكدًا سعيه المستمر وبتعاون كافة منسوبي المستشفى في تحقيق رؤى وزارة الصحة وتطلعاتها.

مشيرًا إلى مواصلة الجهود والعطاء نحو تحقيق الأهداف التي تسعى المستشفى لبلوغها والقيام بالمسؤولية المناطة به.

وتتمنى أسرة مستشفى الولادة والأطفال له التوفيق وأن يعينه على القيام بهذه المهمة سائلين الله له التوفيق والنجاح دائمًا وابدًا.