مصرع وإصابة 6 إثر حادث تصادم بـ ” وسط جدة “

نايف السالم(صدى):

لَقِيَ شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون؛ إثر حادث تصادم وقع مساء اليوم أمام بنقلة الأسماك بجدة؛

وتفصيلًا، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله احمد ابوزيد، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة 997 تَلَقّت مساء اليوم الخميس،، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم.

وأضاف: ” هرعت ثلاث فرق اسعافية وفرقة استجابة متقدمة والقائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين إلى الموقع؛ ليجدوا حالة وفاة و6 مصابين إصاباتهم متوسطة، وبعد تقديم العناية الطبية اللازمة لهم بالموقع، تم نقل المصابين 4 إصابات مستشفى الملك عبدالعزيز وإصابتين لمستشفى الملك فهد العام بجدة ” .

وتتمنى الإدارة العامة للهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الشفاء العاجل للمصابين، وتنصح الجميع بالالتزام بتعليمات المرور، وربط حزام الأمان لجميع من في المركبة.