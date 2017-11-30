جماهير النصر تختار ” فوزير ” أفضل لاعب بمباراة الفتح

ماجد محمد(صدى):

اختار اليوم الخميس، جماهير فريق النصر للمرة الثالثة علي التوالي، الكابتن محمد فوزير لجائزة أفضل لاعب والمقدمة من مياه تانيا، في مباراة النصر والفتح، وذلك في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 85 ألف عالمي .

وكان فريق النصر قد نجح في الفوز علي فريق الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين في جولته 12 وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد يرحمه بالله بالملز.