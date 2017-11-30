وفقًا لخطة 2020.. المملكة في طريقها للقضاء على البطالة وإبراز دور المرأة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي أصدرته مؤخرًا عن دخول ما يصل إلى 64 ألف رجل وامرأة إلى سوق العمل، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأكد البيان على دور المراة البارز في سوق العمل ، من خلال إعلانه أن أكثر من نصف العدد الإجمالي كان للسيدات السعوديات ، وهو الأمر الذي وصفه موقع ” ميديل إيست مونيتور ” البريطاني ، بأنه نتيجة لثمار الجهود التي تبناها صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ن للقضاء على البطالة وتوسيع نطاق عمل المرأة خلال العام الحالي .

وأشار الموقع البريطاني وفقاً لما نشره ، إلى أن المملكة تسعى لتخفيض معدلات البطالة لنسبة تصل إلى 9% بحلول 2020 ، لتحقق خطتها بخفض النسبة إلى 7% خلال 2030 ، فضلاص عن التركيز على حصة المرأة التي يجب أن تبرز في المجالات الاقتصادية أيضاً.

الجدير الذكر، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد خلال العام الماضي، تهدف في مقدمة أولوياتها إلى القضاء على البطالة في المجتمع السعودي ، حيث يعاني 12% من سكانه قلة توافر فرص العمل الملائمة .