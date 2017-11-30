بالصور.. تشييع جنازة شهيد الخوجرة

تركي السالم(صدى):

أدى وكيل محافظة أحد المسارحة بنجران سعد الحكمى وعدد من ضباط القوات المسلحة وجماهير عريضة من المواطنين صلاة الجنازة اليوم على روح الشهيد العريف أحمد بن عبده بن محمد حمدي ،عقب صلاة العصر بالجامع الكبير بإسكان الملك عبدالله بالحصمة.

قدم سعد الحكمي عقب صلاة الجنازة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، لإخوان الشهيد وأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وشارك فى تشييع الجثمان قائد إشارة قوة جازان العقيد أحمد بن علي القحطاني ورئيس لجنة الشهداء والمصابين بقوة جازان الرائد فهد بن خالد القحطاني والنقيب محسن بن يحيى الحازمي من الشؤون الدينية لقوة جازان وعدد من المواطنين وضباط وأفراد القوات المسلحة ، وقدموا التعازى لأسرة الفقيد معبرين عن فخرهم بالشهيد الذي ضحى بروحه فداء وطنه أمام الفئة المعتدية بنجران.

وعبر شقيق الفقيد عن فخره واعتزازه بالشهيد و بما بذله من فداء وتضحية فى سبيل الوطن، مشيرًا لرغبة أسرته فى إطلاق اسم الشهيد على موقع استشهاده.

يذكر أن ” الحمدي ” هو الشهيد السابع الذي قدمته قرية الخوجرة الحدودية، وقد استشهد على الحد الجنوبي بقطاع نجران، كما أنه متزوج ولديه ولد.