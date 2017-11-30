بالصور.. مراجعة ” فولكس فاجن بولو GTI 2018 ” من الاقتصادية للرياضية

متابعات(صدى):

تعتبر فولكس فاجن بولو واحدة من أنجح السيارات المدمجة في العالم، بمبيعات تخطت 14 مليون سيارة حول العالم، وهو ما يجعل الجيل الجديد كليا من السيارة يحمل مسؤولية كبيرة ليكمل هذه المسيرة الناجحة، وبخاصة في نسخته الـ GTI الرياضية.

التصميم الخارجي

يأتي التصميم الخارجي للجيل الجديد من فولكس فاجن بولو GTI ليصل بالرياضية والشخصية القوية لبولو إلى مستوى جديد.

ففي المقدمة تأتي المصابيح الجديدة ذات التصميم الحاد والخطوط البارزة إضافة إلى وحدات الإضاءة الـ LED الثنائية في الداخل، مع الخط الأحمر المميز الذي يؤكد على الأداء الاستثنائي لهذه النسخة، والذي يمتد إلى شبكة التهوية أسفل شعار GTI، مع شعار فولكس فاجن في المنتصف.

ويكمل المشهد المصد الأمامي ذو الخطوط الرياضية، مع شبكة التهوية الكبيرة في الأسفل، ومصابيح الضباب مميزة التصميم على الجانبين، وغطاء المحرك ذو الخطوط الأكثر بروزا عن المعتاد لتميز هذه النسخة القوية.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية الرياضية الجديدة، والتي تخفي خلفها المكابح الرياضية ذات اللون الأحمر التي تعزز شخصية السيارة، إضافة إلى الخطوط الحادة على الأبواب، والمرايا رياضية التصميم.

تأتي المصابيح الجديدة في الخلف بإضاءة LED وتصميم متميز يدعم شخصية السيارة الرياضية، إضافة إلى الجناح العلوي الذي يحسن من ارتكازية السيارة، وباب التحميل الخلفي حاملا شعار GTI، مع المصد الأكثر هجومية وفتحات طرد العادم الثنائية على الجانب الأيسر.

المقصورة الداخلية

عادة ما تعتمد بولو على مقصورة تمنح قدرا من متعة القيادة دون أن تطيح بالميزانية الاقتصادية في هذه الفئة، إلا أن نسخة GTI تخرج كل ما لديها لتمنحك تجربة قيادة مميزة.

فعجلة القيادة ذات التصميم الرياضي تحمل حياكة باللون الأحمر مع شعار GTI محفور على الجزء السفلي، ومن خلفها لوحة العدادات ذات الإضاءة الحمراء والتصميم الرياضي، والتي تعرض من خلال شاشة عالية الجودة، إلى جانب النظام المعلوماتي المتطور الذي يمنحك التحكم في الكثير من وظائف المقصورة بلمسات بسيطة.

المحرك والأداء

تعمل فولكس فاجن بولو GTI بمحرك يمنحها أداء استثنائي، وبخاصة مع ابعادها المدمجة ووزنها الخفيف.

فالمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني من عائلة TSI، والذي تصل قوته إلى 200 حصان مع ناقل حركة ثنائي القابض DSG ذو سبع سرعات، يدفع بالعجلات الأمامية، ليحقق تسارع رياضي متميز لبولو GTI.