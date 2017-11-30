الشهراني يفتتح مخفر شرطة مركز الخشل

إبراهيم الزهراني(صدى):

افتتح محافظ الحرث سفر بن سعد الشهراني ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني مخفر شرطة مركز الخشل التابع لمحافظة الحرث بحضور رئيس المركز عبده دوداني ومدير شرطة الحرث الرائد طاهر صميلي ومساعد شرطة الحرث الرائد /محمد حاسر عريشي وعدد من المشايخ والأعيان.

وأوضح مدير شرطة منطقة جازان أن افتتاح مخفر الشرطة بمركز الخشل جاء بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعة محافظ الحرث.

وذلك لخدمة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم مؤكدا ان المنطقة تعيش في امن وامان بفضل الله ثم بفضل ما قدمته الدولة من إمكانات من أجل راحة المواطن في جميع محافظات المنطقة.

من جهتهم أعرب مشايخ مركز الخشل باسمهم ونيابة عن أهالي قرى الخشل عن شكرهم لسمو أمير منطقه جازان وسمو نائبه وتقديرهم لجهود مدير شرطة المنطقة لافتتاح المخفر الذي سيخدم قرى مركز الخشل مؤكدين استعداد أبناء قرى الخشل للتعاون مع رجال الأمن في كل ما يعود بالخير والفائدة على الجميع.