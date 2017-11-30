بعد مطالبة ” الفيصل ” بحماية الواجهة البحرية .. تقنيات حديثة ترصد المخالفين بدقة

نايف السالم(صدى):

طالب الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين وأمير مكة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الواجهة البحرية وحمايتها من الإهمال والتخريب.

وعلى غرار ذلك ، اتجه المسؤولون لاعتماد آلية يتم تطبيقها لمراقبة المشروع ، من خلال توفير أكثر من 120 كاميرا للمراقبة تحمل تقنيات عالية ، تتمكن من رصد أي مخالفات بسرعة كبيرة لاتخاذ الإجراء اللازم معه كوسيلة رادعة.

وأتاح نظام المراقبة مجموعة متقدمة من أجهزة الإنذار والتحكم التي توفر إنذارًا صوتيًا في حال تواجدت حوادث طارئة تستدعي سرعة التدخل، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفات لا تقل عن 200 ريال وتصل إلى 5000 ريال، وفقًا للائحة غرامات البلدية وحماية المرافق العامة.