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سامي الجابر يتقدم قائمة ” أساطير ” الفيفا 2018

سامي الجابر يتقدم قائمة ” أساطير ” الفيفا 2018
خالد يحي(صدى):

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن قائمة ” أساطير ” التي ستحضر قرعة كأس العالم 2018 م، والتي ستقام غدٍ الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو، في قصر الكرملين.

ووفقًا لموقع ” فيفا ” الالكتروني، يتقدم القائمة السعودي سامي الجابر، كما ضمت كل من الفرنسي لوران بلان، والإنجليزي جوردون بانكس، والبرازيلي كافو، والإيطالي فابيو كانافارو، والأورغوياني دييغو فورلان، والأرجنتيني دييغو مارادونا والإسباني كارليس بويول كمساعدين إلى جانب الإنجليزي جاري لينيكر.

 

 


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