بعد مطالبتها بالتركيز على الإرهاب الإسلامي الراديكالي..تيريزا ماي توجه رسالة لترامب

لندن(صدى):

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، إن تركيزهم منصب بالكامل على محاربة التطرف.

وجاء ذلك ردًا على تغريدة للرئيس الأمريكي لها، طالب من خلالها بتركيزها على الإرهاب الإسلامي الراديكالي المدمر، عقب انتقاد “ماي” إعادة ترامب نشر تغريدات معادية للمسلمين.

وقال المتحدث : ” كانت رئيسة الوزراء واضحة في أنه يجب محاربة التطرف الإسلامي مباشرة أينما وُجد، ونعمل بجد لتنفيذ ذلك في الداخل ودوليا ومع شركائنا الأميركيين “.

وأعاد ترامب نشر لقطات فيديو مناهضة للمسلمين كانت قيادية في جماعة بريطانية متطرفة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو ما لقي إدانة من جانب بريطانيا وجماعات إسلامية أميركية وبعض أعضاء الكونغرس.