” ثورة مراحيض ” بـ ” تشنجهاي ” تجذب السياح

بكين(صدى):

بدأت ثورة للمراحيض في الصين قبل 3 أعوام ، للمساعدة في تحسين وتطوير المراحيض للسياح ، إلا أن هذه الثورة امتدت اليوم لتصل إلى إحدى أشهر الوجهات السياحية في شمال غرب الصين ، وهي بحيرة ” تشنجهاي ” .

ونجحت المنطقة في مطلع العام الجاري، من تحقيق استثمارات مرتفعة بفضل مناظرها الخلابة، حيث وصلت إلى 11.92 مليون يوان تقريبًا، بهدف جذب أكبر قدر من سياح دول العالم إلى البحيرة، وفقًا لتصريحات مكتب إدارة ” تشنجهاي ” .

واستغلت المنطقة جزء من الاستثمار لرفع مستوى 32 مرحاضًا حول البحيرة ، وتدشين 13 مرحض آخر من أصدقاء البيئة، بالإضافة إلى 11 دورة مياة للجنسين، بحسب موقع ” تشينا ديلي ” الصيني، وقد بلغت تكلفة هذا التدشين حوالي 1.28 مليون يوان.

وبدأت مؤشرات التحسن تظهر داخل مراحض المنطقة في الوقت الراهن، حيث أصبحت أكثر ترتيباً ونظافة، فضلًا عن إتاحة المحارم الورقية ومجففات وغسول اليدين المُطهر، استجابةً من الإدارة للشكوى التي قدمها السياح على مدار السنوات الماضية من إهمال المراحض وعدم توافر المناديل بداخلها .