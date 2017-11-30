علماء يطلقون لقاح للوقاية من الإيدز

واشنطن(صدى):

أطلق العلماء دراسة ثانية لقياس فاعلية لقاح،اليوم الخميس، للوقاية من فيروس ” إتش.آي.في ” المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب ” الإيدز “.

وتختبر الدراسة الجديدة مركبًا من لقاحين طورتهما جونسون آندجونسون مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة ومؤسسة بيل وميلينداغيتس، حيث بدأت تجربة اللقاح الأول الذي دعمته أيضا المعاهد الوطنية للصحة في نوفمبر الماضي.

وقال بول ستوفلز كبير المسؤولين العلميين في جونسون آند جونسون” إننا نحقق تقدما ” وعبر عن اعتقاده في إمكانية تحقيق فاعلية بنسبة تفوق 50 %.

ويتطلب اللقاحان الجديدان جرعة لتحفيز الجهاز المناعي وحقنة ثانية لتعزيز استجابة الجسم.

ويُذكر أنه يوجد حوالي 3 مليون مصاب بفيروس (إتش.آي.في) في مختلف أرجاء العالم، أصيب منهم 1.8 مليون العام الماضي.