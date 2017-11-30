إجراءات صارمة لحماية واجهة جدة البحرية

نايف السالم(صدى):

اتخذت أمانة جدة مجموعة من الإجراءات الصارمة ضمن خطتها المستقبلية للحفاظ على الواجهة البحرية من الإهمال الذي يتسبب به عبث بعض المتنزهين، حيث وضعت عدد من التحذيرات عن طريق شارات إرشادية علقتها في مناطق التنزه.

وكلفت الأمانة فرق ميدانية على مدار الساعة لضبط المخالفات وجمع المضبوطات التي يتم مصادرتها للجهات الأمنية المُختصة ، لتتعامل أقسام الشرطة بدورها مع المخالفين.

كما منعت أمانة جدة استخدام الشواء والأرجيلة، وحذرت من اصطحاب الكلاب أو الافتراش وإلقاء المخلفات، ونبهت المواطنين إلى الملابس غير اللائقة على تلك الشواطئ.