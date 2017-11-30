بعد إنقاذه لطالبات حافلة من الحريق .. هذا رد فعل أمير الرياض على السائق

عادل الحربي(صدى):

قام أحد المواطنين الذي يعمل سائقاً لحافلة إحدى المدارس بالرياض ، التي تعرضت للاحتراق ، بإنقاذ الطالبات وإبعادهن عن الخطر .

وكرم صاحب السمو أمير الرياض فيصل بن بندر ، بتكريم السائق الذي يدعى محمد بن سلطان الشيباني ، على موقفه البطولي وأمانته في تأدية المهنة دون تقصير ، بمكتبة قصر الحكم ، صباح اليوم الخميس ، حيث قدم له خطاب شكر ومكافأة مالية تقديرية .

وأشاد سمو الأمير بالموقف البطولي الذي قام به ” الشيباني ” من اهتمام بالفتيات وحمايتهن من المخاطر ، والحفاظ على إيصالهن إلى أولياء الأمور سالمين .

فيما أعرب المواطن عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو ، موضحاً أن ما قام به هو واجبه تجاه وطنه وعمله .