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  3. بعد إنقاذه لطالبات حافلة من الحريق .. هذا رد فعل أمير الرياض على السائق

بعد إنقاذه لطالبات حافلة من الحريق .. هذا رد فعل أمير الرياض على السائق

بعد إنقاذه لطالبات حافلة من الحريق .. هذا رد فعل أمير الرياض على السائق
عادل الحربي(صدى):

قام أحد المواطنين الذي يعمل سائقاً لحافلة إحدى المدارس بالرياض ، التي تعرضت للاحتراق ، بإنقاذ الطالبات وإبعادهن عن الخطر .

وكرم صاحب السمو أمير الرياض فيصل بن بندر ، بتكريم السائق الذي يدعى محمد بن سلطان الشيباني ، على موقفه البطولي وأمانته في تأدية المهنة دون تقصير ، بمكتبة قصر الحكم ، صباح اليوم الخميس ، حيث قدم له خطاب شكر ومكافأة مالية تقديرية .

وأشاد سمو الأمير بالموقف البطولي الذي قام به ” الشيباني ” من اهتمام بالفتيات وحمايتهن من المخاطر ، والحفاظ على إيصالهن إلى أولياء الأمور سالمين .

فيما أعرب المواطن عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة من قبل صاحب السمو ، موضحاً أن ما قام به هو واجبه تجاه وطنه وعمله .


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