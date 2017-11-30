زعيم القاعدة يتهم ” تحرير الشام ” بنكث العهد واعتقال النساء

دمشق(صدى):

شن أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، هجوماً عنيفا على ” هيئة تحرير الشام ” واتهمها بنكث العهد واعتقال النساء والتحقيق مع الأطفال، جاء ذلك بعد أن اعتقلت الهيئة عدداً من قيادييها الأردنيين السابقين.

وقال الظواهري في كلمة صوتية إنه لم يحل أحداً من بيعة، لا جبهة النصرة ولا غيرها، ولم يقبل أن تكون بيعة جبهة النصرة سرية.

كما اعتبر بيعة النصرة السرية ” من الأخطاء القاتلة ” ، لافتاً إلى أن البيعة بين القاعدة وبين كل من بايعها عقد ملزم يحرم نكثه ويجب الوفاء به ” .