” صدى ” تهنيء عبدالإله الشريف على منصبه الجديد

سعيد العجل(صدى):

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الأستاذ عبدالإله الشريف بديوان وزارة الداخلية.

الجدير بالذكر أن ” الشريف ” من الكوادر الوطنية التي خدمت البلاد خصوصاً في مجابهة داء المخدرات؛ وإيجاد المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” .

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