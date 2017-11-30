” صدى ” تهنيء عبدالإله الشريف على منصبه الجديد
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الأستاذ عبدالإله الشريف بديوان وزارة الداخلية.
الجدير بالذكر أن ” الشريف ” من الكوادر الوطنية التي خدمت البلاد خصوصاً في مجابهة داء المخدرات؛ وإيجاد المشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” .
ويقدم موقع ” صدى ” الإخباري، صادق التهاني والتبريكات متمنيًا لشخصكم الكريم التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام المسندة إليكم، والتي أنتم أهل لها، ودمتم محروسين بعين الله.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5661 ] نشر منذ 56 دقيقة
الف الف مليون مبروك يبوفيصل تستاهل وتستحق اكثر ربي يحفظك ويخليك ويطول بعمرك