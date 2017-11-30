خطأ فني يهدد الخطوط الجوية الأمريكية

واشنطن(صدى):

اعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية، أن آلاف الرحلات على الخطوط الجوية الأمريكية مهددة بعدم الإقلاع خلال عطلة نهاية العام بسبب غياب الطيارين، لحدوث خطأ فني.

أشارت الشركة الأمريكية في بيان، إلى أن خطأ فنياً طرأ على النظام الحاسوبي لجدولة العطل وأدى إلى منح إجازات جماعية للطيارين بدلاً من تنظيم أيام عملهم.

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية: ” إننا نعمل بجدّ على حلّ هذه المشكلة، من أجل تجنب إلغاء أية رحلات خلال فترة المقبلة ” ، مؤكده أن لديها ” طيارين احتياطيين ” ستدفع لهم رواتبهم مع زيادة بنسبة 150 بالمئة من أجل إغرائهم بالعمل وتأمين إقلاع الرحلات إلى وجهاتها.

وكانت الخطوط الأمريكية قد شهدت حادثاً مشابهاً خلال عطلة نهاية السنة في العام 2015 بعد منح المضيفين والمضيفات رحلات للعمل بدل توزيع أيام العطل.