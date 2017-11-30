فصل موظف أسترالي لتهربه من العمل ليلعب الجولف

كانبرا(صدى):

قررت لجنة العمل العادل الأسترالية، فصل موظف أسترالي عن عمله بعد اعتماده على اكتشاف عمره 180 عامًا؛ لمساعدته في خداع رؤسائه، ومنعهم من تتبعه عبر نظام تحديد المواقع، ليلعب الجولف أثناء ساعات العمل.

وترجع تفاصيل الواقعة إلي قيام أحد الوشاة بإرسال رسالة لشركة عامل الكهرباء ” توم كوليلا ” الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، إلي عمله بعد أن قام تكشف تركه للعمل ليلعب الجولف 140 مرة على الأقل خلال العامين الماضيين.

وعلمت لجنة العمل العادل الأسترالية أنَّ ” كوليلا ” حجب مكان وجوده بوضع جهاز تتبع الموظفين في كيس مقرمشات فارغ.

واكتشفت المحكمة أنَّ الكيس استُخدِمَ عمداً ليعمل كـ” قفص فاراداي ” -وهي مساحة يمكنها حجب المجالات الكهرومغناطيسية- مما منع معرفة مكانه.

وترجع تسمية المساحة بهذا الاسم؛ إلى مكتشفها العالم الإنجليزي مايكل فاراداي، الذي لاحظ عام 1836 أنَّ التغطية المستمرة بالمواد الموصلة يمكن أن تُستخدم لحجب المجالات الكهرومغناطيسية.

وقال ” بيرني ريوردان ” أحد مفوضي المحكمة: ” أعجز عن إيجاد تفسيرٍ معقول لقيام السيد كوليلا بإنشاء قفص فاراداي حول جهاز التتبع خاصته، إلا إذا كان الهدف هو عرقلة إمكانيات نظام تحديد الموقع في الجهاز “.

وأضاف: ” يبدو أنَّ السيد كوليلا تعمَّد الأذى حين تصرف بهذه الطريقة “.