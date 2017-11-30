نايف السالم(صدى):

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغًا باشتعال حريق بأحد الشقق السكنية بالعاصمة المقدسة الشرائع بسبب التماس كهربائي.

وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث وقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث، والتي أفادت أنه لا يوجد إصابات حتي الان.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اشتعال حريق بأحد الشقق السكنية بالعاصمة المقدسة الشرائع بسبب التماس كهربائي والجهات المختصة باشرت الحادث ولا إصابات ”