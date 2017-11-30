المطوع ينفي وجود خلاف بين المدرب وشيكابالا
أكد رئيس نادي الرائد السعودي، فهد بن محمد المطوع، عدم وجود خلافات بين المدرب الروماني ماريوس سيبيريا وبين المحترف الحالي للفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.
وقال المطوع: ” لا توجد أي مشكلات بين المدرب وبين شيكابالا، اللاعب يسير بشكل جيد وسيكون متواجد اليوم الخميس في التدريبات، استبعاده أمر يعود للمدرب لكن لا توجد أي مشاكل ” .
وكان الرائد قد تمكن من تحقيق الانتصار بثنائية نظيفة على حساب الفيحاء ضمن الجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي، في مواجهة شهدت استبعاد شيكابالا من قائمة المباراة.
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