المطوع ينفي وجود خلاف بين المدرب وشيكابالا

نواف السالم(صدى):

أكد رئيس نادي الرائد السعودي، فهد بن محمد المطوع، عدم وجود خلافات بين المدرب الروماني ماريوس سيبيريا وبين المحترف الحالي للفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وقال المطوع: ” لا توجد أي مشكلات بين المدرب وبين شيكابالا، اللاعب يسير بشكل جيد وسيكون متواجد اليوم الخميس في التدريبات، استبعاده أمر يعود للمدرب لكن لا توجد أي مشاكل ” .

وكان الرائد قد تمكن من تحقيق الانتصار بثنائية نظيفة على حساب الفيحاء ضمن الجولة الـ 12 من دوري المحترفين السعودي، في مواجهة شهدت استبعاد شيكابالا من قائمة المباراة.