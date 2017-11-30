مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7003.97 نقطة

طلال الغامدي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 31.93 نقطة ليقفل عند مستوى 7003.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 168 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 83 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 124شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 46 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مكة، ومدينة المعرفة، وأسترا الصناعية، ودار الأركان، والبحري، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اسمنت الجنوب، ومبكو، والتعمير،والتأمين العربية، ونادك فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.68% و 1.10%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسابك، وكيان السعودية، ومدينة المعرفة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان،، والراجحي، ومكة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 65.43 نقطة ليقفل عند مستوى 2933.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 260 صفقة.