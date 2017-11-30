بالصور.. الإمارات تصمم مجوهرات بألوان العلم احتفالا باليوم الوطني

أبوظبي(صدى):

بمناسبة العيد الوطنى الـ46 للإمارات، صمتت بعض العلامات والدور المحلية مجوهرات ثمينة بألوان العلم الإماراتى تحاكي هذه الذكرى الغالية، تعبيرًا عن امتنانهم وحبهم لهذا الوطن الأصيل.

فالإمارات الشقيقة نموذجًا يقتدى به بين بلدان العالم، تمكنت وفى فترة وجيزة أن تكمل تراثها الأصيل والأن أصبحت دولة عصرية وحديثة.

صممت سمرة؛ مجموعات جديدة احتفالا باليوم الوطنى للإمارات، معلنة أختيارها للماس والذهب للتعبير عن معدن البلد الأصيل الذي لم ينقص منه الزمان بل زاده رونقًا ولمعانًا، أيضًا صمم بوتيك Sauce rocks قلادة من الذهب وزينت بألوان العلم الإماراتى.

كما نفذت المصممة الرائعة شمس العبار؛ أساور تضم 4 أحجار كل حجر لون من ألوان علم الإمارات الحبيبة. وأيضًا صممت قلادة من الذهب متوجة بصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وهو أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.وهو كان نائب رئيس الإمارات وشارك فى صناعة الدولة .

وأبدعت دار Teller The jewel 3 أساور من الذهب زينوا بعلم الإمارات، إحتفالًا بهذه المناسبة.