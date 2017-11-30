أفتتاح أكاديمية التجميل الأولى بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أفتتح معالى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ،أكاديمية نضرة العالمية للتجميل بالرياض وهي أول أكاديمية تجميلية متخصصة بالمملكة .

تقدم الأكاديمية دورات ميكب آب متخصصة فى مكياج العيون والرسم على الجسد والوجه للفتيات ،بأحدث التقنيات فى عالم التجميل وتمنح المتدربين شهادات من أكاديمية SLA الفرنسية التى تملتك خبرة طويلة فى المجال .

تهدف نضرة إلي تأهيل المرآة السعودية نفسياً وإجتماعياً وإقتصادياً، وتسعى إلي إعداد كوادر من خلال دورات تدريبية ،وتجد دعما كبيرا من قبل الأكاديمية الفرنسية SLA وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقنى والمهنى .