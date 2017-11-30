نسخة جديدة بخمس مقاعد من لكزس LX موديل 2018 في معرض لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

كشفت لكزس عن نسخة بخمسة مقاعد من موديل لكزس LX 570 موديل 2018 في معرض لوس أنجلوس للسيارات والتي وصفت بأنها نسخة ودودة من سيارة الشركة متعددة الاستخدامات الفاخرة , واستبعاد الصف الثالث للمقاعد يسمح للسيارة بحمل 1.430 لتر من الأمتعة بخلف الصف الثاني من المقاعد بينما النسخة بسبعة مقاعد يمكنها حمل 1.265 لتر خلف الصف الثاني للمقاعد لديها.

والفارق بسيط بين السيارتين ولكن نسخة الخمسة مقاعد تبدأ من سعر 84.980 دولار أقل أقل 5000 دولار عن نسخة السبع مقاعد ورغم أنها أقل في السعر فهي مجهزة بمقاعد جلدية ونظام أوتوماتيكي للتحكم في المناخ رباعي المناطق ونظام Torsen تفاضلي انزلاقي وسطي.

وتحمل السيارة محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 383 حصان وعزم دوران 545 نيوتن متر وترتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات ترسل القوة للعجلات الأربعة للسيارة كما تأتي بعجلات ألومنيوم 20 بوصة وباب خلفي كهربائي وفتحة سقف كهربائية. ويبلغ وزن السيارة 2.630 كجم ويمكنها التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 7.3 ثانية مع سرعة قصو تبلغ 220 كمساعة.