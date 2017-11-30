بالصور.. طلاب جمعية الأطفال المعوقين بالباحة يزورون معرض ابن الهيثم

أحمد الزهراني (صدى):

نظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة زيارة لمعرض ابن الهيثم في نسخته الثانية بمشاركة المستفيدين من أطفال المركز.

وكان في استقبالهم اللجنة المنظمة حيث تجول الجميع في محطات المعرض واستمعوا إلى شرح عن كل محطة وشاهدوا العروض التعليمة الترفيهية المقدم والفعاليات المنوعة من عروض التقنية الحديثة والليزر ومسرحية ابن الهيثم ، والقبة وعدد من المحطات المختلفة في المعرض الذي يهدف إلى التعليم بالترفيه من خلال تعريف المسلمين بماضيهم المشرق، والتجديد في عرض المعلومة بشكل حديث للأطفال يساعد في إيصالها لهم بشكل سريع، وتمنح الزوار تجربة ملهمة تحي روح المثابرة والاجتهاد وحب العلم.