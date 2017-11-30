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12.5 مليار ريال حولّها المقيمون في المملكة للخارج

12.5 مليار ريال حولّها المقيمون في المملكة للخارج
عادل الحربي(صدى):

بلغ مجموع المبالغ المالية التي حولها الأجانب المقيمون في المملكة إلى بلدانهم خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 12.2 مليار ريال، مسجلين انخفاضا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير مؤسسة النقد ” ساما ” لشهر أكتوبر 2017، ارتفاع التحويلات شهر أكتوبر عن شهر سبتمبر بنسبة 43% .

وارتفعت تحويلات السعوديين للخارج خلال أكتوبر الماضي بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 لتصل إلى 6.42 مليار ريال.


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