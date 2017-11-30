أخطاء ترتكبينها عند ارتفاع حرارة طفلك.. احذريها

نورة الشهري(صدى):

العديد من الأخطاء قد تقعين فيها خلال معالجة ارتفاع الحرارة عند طفلك. هذه المشكلة الصحية تصيب الأطفال بشكل كبير جدًا خصوصًا خلال فصلي الخريف والشتاء حيث تنتشر الفيروسات والميكروبات والتي تؤدي الى زيادة حرارة الفل حيث يعمل جسمه على محاربتها.

تقوم الأم بعدد من الأخطاء أحياناً عندما ترتفع حرارة طفلها، ومن بين هذه الأخطاء نذكر:

قياس درجة الحرارة بشكل خاطىء.

القيام بوضع كمادات من المياه الباردة للطفل عند علاج الحرارة حيث ان حرارة هذه الكمادات تصيب الطفل بالإنزعاج الشديد.

وضع الطفل بمغطس مياه باردة من أجل خفض حرارة الطفل سريعاً مما قد يصيبه بسيلان الأنف.

اعطاء الطفل جرعات غير مناسبة من الأدوية الخافضة للحرارة.

ومن أجل تفادي الوقوع في هذه الأخطاء، ننصحك بالآتي:

قياس درجة حرارة الطفل بشكل صحيح عبر ادخال ميزان الحرارة بمسافة 2.5 سنتيمترات في الشرج.

التأكد من خلو الأذن من الصمغ عند استخدام ميزان الحرارة الخاص بالأذن. ترك الميزان 5 الى 7 دقائق عند قياس الحرارة من الفم او من منطقة تحت الإبط.

استخدام مياه كمادات دافئة لعلاج حرارة الطفل.

وضع الطفل بمغطس مياه دافئة من أجل خفض حرارته.

استشارة الطبيب حول جرعة الدواء المخفض للحرارة التي يجب اعطائها للطفل بحسب وزنه وعمره.