عودة 44 عنصر من التحالف الدولي من سوريا إلى بلادهم

دمشق(صدى):

صرَح المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون، بأن أكثر من 400 عنصر من قوات مشاة البحرية الأميركية يستعدون للعودة إلى بلادهم بعد توفيرهم دعماً دقيقاً بالمدفعية لقوات سوريا الديموقراطية وهزيمة تنظيم ” داعش ” في عاصمتهم السابقة.

وأوضح التحالف بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنه ما زال يقيم 695 تقريرًا عن سقوط قتلى مدنيين في ضربات نفذها في العراق وسوريا، مؤكدًا تحمله المسئولیة عن أي عمل قد یتسبب بإصابات غیر مقصودة أو خسائر في أرواح المدنیین.