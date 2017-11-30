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بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل تصادم طائرته بمطار كنيدي بنيويورك‎ ‎

بالفيديو.. مواطن يروي تفاصيل تصادم طائرته بمطار كنيدي بنيويورك‎ ‎
عادل الحربي(صدى):

روى المواطن مهند الجهني، تفاصيل حاد‎ث تصادم طائرة مصر للطيران – التي كانت متجه إلى القاهرة – بأخرى على أرض مطار كنيدي، الإثنين ‏الماضي.‏
وعلق ” الجهني ” بفندق في مطار جون كنيدي في نيويورك، بعد تعطل طائرته، في انتظار أن تدبر له القنصلية سفره على طائرة للناقل الوطني‎.‎
وقال الجهني : ” بدأت الطائرة تتحرك بنا من مطار جون كنيدي في نيويورك، متجهة إلى القاهرة، مساء الاثنين الماضي، وعندها ارتطمت بأخرى ‏إنجليزية على أرض المطار، مما أعطب الطائرة ” .‏
وأضاف: ” أصيب الركاب بهلع شديد، وبقينا نحو الساعة داخلها، وساعة أخرى في حافلة، ثم نقلونا إلى صالة ضيقة لا تتسع للركاب، وتم إبلاغنا بعدم ‏إمكانية السفر هذا اليوم ” .‏


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