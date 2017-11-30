” بلاتر ” : فرنسا ساهمت بقوة في فوز قطر بتنظيم مونديال 2022

ماجد محمد(صدى):

كشف الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جوزيف بلاتر، أمس الأربعاء، دليلًا جديدا على شبهة فساد في اختيار البلد المنظم لبطولة كأس العالم في كرة القدم 2022.

وأعلنت الفيفا في ديسمبر 2010، فوز قطر بسباق تنظيم نهائيات كأس العالم 2022، وحينها كان بلاتر يقود الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلا أن أكد الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر , مساهمة سلطات فرنسا بفوز قطر بسباق تنظيم مونديال 2022.

وقال ” بلاتر ” ” فازت قطر بفضل السلطات العليا الفرنسية ” ، مضيفا أن العدالة الفرنسية زارت مقر الفيفا في سويسرا أواخر العقد الماضي، وطلبت منه مساعدة قطر في سباق ترشحها.

وأضاف ” بلاتر ” أن تأثيرات سلطات فرنسا في انتخابات تحديد مستضيف مونديال 2022 كان قويًا وغير قابل للشك.