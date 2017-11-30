تعليم شمال مكة يُكرم طالبًا لأداءاه صلاة الضحى بفناء المدرسة ‏

نايف السالم(صدى):

كرم مدير مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة، الدكتور عبدالله الحارثي، اليوم الخميس، ” سعد بن خالد البركاتي ” الطالب بالصف ‏الأول الإبتدائي بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بالعاصمة المقدسة. ‏

جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطالب وهو يؤدي ركعتي الضحى بفناء المدرسة، والدعاء لله بأن ‏يجمعه مع والده المتوفي في الجنة.‏

وقال الحارثي ” إن هذا التكريم يأتي تعزيزا للسلوك الإيجابي لدى الطلاب وأيضًا يعكس الجانب المشرق للتعليم بمدارس مكة ‏المكرمة ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتب التعليم التابعة لها “.‏

وأضاف ” أن ما رآه من حسن في التربية السليمة والتنشئة الصالحة للإبن سعد فقد أثلج صدره وسأل الله عز وجل أن يحفظه ‏وأن يعوضه خيراً عن فقدان والده “.‏