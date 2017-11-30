تعليم شمال مكة يُكرم طالبًا لأداءاه صلاة الضحى بفناء المدرسة
كرم مدير مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة، الدكتور عبدالله الحارثي، اليوم الخميس، ” سعد بن خالد البركاتي ” الطالب بالصف الأول الإبتدائي بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم بالعاصمة المقدسة.
جاء ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للطالب وهو يؤدي ركعتي الضحى بفناء المدرسة، والدعاء لله بأن يجمعه مع والده المتوفي في الجنة.
وقال الحارثي ” إن هذا التكريم يأتي تعزيزا للسلوك الإيجابي لدى الطلاب وأيضًا يعكس الجانب المشرق للتعليم بمدارس مكة المكرمة ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومكاتب التعليم التابعة لها “.
وأضاف ” أن ما رآه من حسن في التربية السليمة والتنشئة الصالحة للإبن سعد فقد أثلج صدره وسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يعوضه خيراً عن فقدان والده “.
M-512[ عدد التعليقات: 713 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خير الجزاء ونعم المعلمون الصالحون الله يبارك لكم.