هيئة الرياضة توجه بتقديم 100 ألف ريال للاعب العمار

ماجد محمد(صدى):

وجه رئيس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الخميس بدعم اللاعب السابق عبدالله العمار بمبلغ ١٠٠ ألف ريال.

وقال وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجا الله السلمي:

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بمساعده مالية تبلغ 100 ألف ريال تجاوبًا مع حالة اللاعب عبدالله العمار

يذكر أن وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام رجا الله السلمي تفاعل مع تغريدة لسعود الحماد لاعب الهلال تتحدث عن الحالة الصحية الصعبة لعمار.