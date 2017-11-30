” الغذاء والدواء ” تحذِر من استخدام هذا النوع من العدسات

علي القحطاني(صدى):

حذَرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من استخدام عدسات أكيوفيو اللاصقة من نوع أوسيس تشغيلة رقم B00GW4Z والتي تؤدي إلى تشويش أو عدم دقة الرؤية في عين واحدة.

وقالت الهيئة، إنها قامت بحصر المنتجات المتأثرة، وتواصلت مع ممقدمي الرعاية الصحية، وجرى إبلاغهم بهذا الاستدعاء والتوصية بعد الاستخدام.

ونصحت المستهلكين، بالتأكد فيما إذا كان المنتج لديهم مشمولًا بهذا الاستدعاء، والتوقف عن استخدام المنتجات المتأقرة، واستبدال الأجهزة المتأثرة مجانًا من خلال منافذ البيع.