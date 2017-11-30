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فاعل خير يساهم في إطلاق سراح 79 نزيلًا من سجناء الحقوق بإصلاحية مكة

فاعل خير يساهم في إطلاق سراح 79 نزيلًا من سجناء الحقوق بإصلاحية مكة
نايف السالم(صدى):

قام أحد (فاعلي الخير) بدفع مبلغ 3,500,000 ألف ريال لسداد ديون نزلاء الحقوق الخاصة، بمساعدة أهمت إدارة سجون بالعاصمة المقدسة، حيث تم ‏إطلاق سراح 79 نزيلًا من سجناء الحقوق بإصلاحية مكة المكرمة‎.‎

‎ ‎وحضر لحظة إطلاق سراح السجناء، المشرف على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، سليمان بن عواض الزايدي، والباحث القانوني ‏بالجمعية، المحامي عبدالله ماهر بن فاضل، ومدير عام جمعية الأيتام الخيرية بمكة المكرمة، رداد بن سالم الثمالي‎.‎

و قال العقيد صالح القحطاني مدير إدارة سجون العاصمة المقدسة، إن النزلاء في جناح الحقوق بإصلاحية مكة كغيرهم من النزلاء يحظون باهتمام ‏ورعاية إدارة السجن‎.‎


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