فاعل خير يساهم في إطلاق سراح 79 نزيلًا من سجناء الحقوق بإصلاحية مكة
قام أحد (فاعلي الخير) بدفع مبلغ 3,500,000 ألف ريال لسداد ديون نزلاء الحقوق الخاصة، بمساعدة أهمت إدارة سجون بالعاصمة المقدسة، حيث تم إطلاق سراح 79 نزيلًا من سجناء الحقوق بإصلاحية مكة المكرمة.
وحضر لحظة إطلاق سراح السجناء، المشرف على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة، سليمان بن عواض الزايدي، والباحث القانوني بالجمعية، المحامي عبدالله ماهر بن فاضل، ومدير عام جمعية الأيتام الخيرية بمكة المكرمة، رداد بن سالم الثمالي.
و قال العقيد صالح القحطاني مدير إدارة سجون العاصمة المقدسة، إن النزلاء في جناح الحقوق بإصلاحية مكة كغيرهم من النزلاء يحظون باهتمام ورعاية إدارة السجن.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاة الله خير
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5653 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يفرج همه