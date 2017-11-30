رئيسة وزراء بريطانيا: الأردن شريك في الحرب على ” داعش “

لندن(صدى):

وصفت رئيسة وزراء بريطانيا، تريزا ماي، الأردن بالحليف الإستراتيجي مع المملكة المتحدة، مؤكدة أنه شريك مهم في الحرب على ” داعش ” .

وأوضحت رئيسة وزراء بريطانيا خلال مؤتمر صحفى مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، وجود أوجه تعاون بين البلدين لتخفيف النتائج السلبية لأزمة اللاجئين السوريين.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى، في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، وأجرى الملك ورئيسة الوزراء جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.